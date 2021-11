-------- Continua depois da Publicidade--------

Um dos quatro municípios mais isolados do estado do Acre, Porto Walter, também contabiliza o preço mais caro do estado, no que diz respeito ao comércio local.

O botijão de gás de 13 quilos está sendo vendido a R$150 reais na cidade. De acordo com morador Gilberto Silva cada vez mais alto, preço da gasolina e do gás.

Porto Walter tem o Rio Juruá, como a principal via de acesso.