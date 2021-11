-------- Continua depois da Publicidade--------

Moradores do condomínio já reclamavam de problemas elétricos no local.

Porteira morre eletrocutada ao segurar em cano de ferro em condomínio no interior de SP.

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma jovem de 28 anos morreu eletrocutada ao encostar em um cano de ferro da guarita do condomínio onde trabalhava, em Rio Claro, interior de São Paulo. Tiara Lígia estava com o filho no colo quando segurou na barra. A jovem chegou a ser levada para o hospital, mas já chegou sem vida no local. Há algum tempo, moradores do condomínio já vinham reclamando dos problemas elétricos, mas nada foi feito.