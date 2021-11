POR CIÚMES: Ex-marido vai visitar o filho e espanca mulher que falava com outro no WhatsApp

-------- Continua depois da Publicidade--------

A violência doméstica foi registrada na noite de terça-feira (23) em uma vila de apartamentos no bairro Nova Floresta, na zona Sul da capital de Rondônia.

Uma mulher de 33 anos foi agredida pelo ex-marido de 26 anos motivado por ciúmes. O acusado foi preso em flagrante. Segundo a ocorrência, o homem foi até a casa da vítima com o pretexto de visitar o filho que ambos têm juntos.

No entanto, o acusado teria sentido ciúmes ao ver a ex se comunicando com outra pessoa via WhatsApp.

Enfurecido, ele partiu para a violência contra a vítima e aplicou socos no rosto dela. A vítima para se defender arranhou o tórax do ex.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e o homem recebeu voz de prisão.

Ele foi encaminhado ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil.