População celebra entrega do Ramal da Cinco Mil pavimentado e sinalizado pela Prefeitura de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tão Bocalom, entregou, neste sábado (20), o Ramal da Cinco Mil, localizado na região do cinturão verde do município. A obra da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), executada pela Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), visa melhorar o escoamento agrícola e a mobilidade das famílias da região.

Além do asfalto, a área foi contemplada com infraestrutura de drenagem, bacias de retenções, descidas d’água, sinalização horizontal e vertical. A obra possui 3,8 quilômetros de extensão e foi executada com recursos do tesouro municipal para mudar a vida dos moradores da localidade que, esperavam pela melhoria há mais de 40 anos.

O prefeito Tião Bocalom participou da cerimônia de inauguração e foi muito elogiado pelos moradores locais. “Sou o primeiro morador do ramal, esperei por este benefício por mais de 60 anos e sempre acreditei no Bocalom. Posso garantir, agora a gente pode andar de inverno a verão do jeitinho que ele disse”, comentou Francisco Antônio da Silva Ferreira.

Flaviano Schneider tem uma vida dedicada ao jornalismo, ele, frequenta a região há 45 anos. O experiente jornalista conta que escreveu artigos tentando sensibilizar o poder público, mas, na época, não teve êxito. Ele agradeceu ao prefeito que em menos de 10 meses de seu governo realizou o sonho dele e de outras centenas de famílias.

“Eu saí da minha colônia, aqui da Cinco Mil por que não tinha acesso adequado. Fiz questão de vir dizer obrigado ao prefeito e avisar aos vizinhos que estou voltando para casa com grande felicidade agora tem acesso de boa qualidade”, ponderou Tainã Chris.

O evento muito concorrido contou com as presenças dos vereadores Samir Bestene, Raimundo Neném, Raimundo Castro, Fábio Araújo, Ruténio Sá, Frâncico Piaba e Antônio Moraes.

“A prefeitura está entregando não só um ramal para esta comunidade e, sim, uma rua para o mundo. Por aqui pessoas de todos os cantos do planeta passam e isso valoriza a cultura e o turismo religioso”, observou Rutênio Sá.

Também participaram do ato histórico os secretários Valtim José (Casa Civil), Cid Ferreira (Seinfra), Sheila Andrade (Semsa), Nabiha Bestene (Seme), Joabe Lira (SMZC), Eracides Caetano (Safra) e Normando Sales (Semeia).

“Essa é uma de uma série de ações que irão marcar essa gestão. O prefeito Tião Bocalom tem a compreensão que investir em acesso e garantir qualidade de vida para as pessoas”, ponderou Valtim.

Cid Ferreira destacou a qualidade do serviço, dizendo que a prefeitura trabalha empregando os recursos tecnológicos disponíveis para assegurar obras duradouras, respeitando o erário público e valorizando as pessoas.

Sérgio Petecão, senador da república, ressaltou o comprometimento do prefeito Tião Bocalom em desenvolver a cidade de Rio Branco, olhando com carinho para a zona rural. “Essa inauguração representa a valorização das pessoas. Quem produz nessa região agora tem como sair e entrar em sua propriedade a hora que quiser. As propriedades passam a ter valor agregado, outra, este é um lugar frequentado por turistas. Este é um momento de celebração”, comentou o senador.

Na sede do Clube de Ponta, no Km 1 do ramal, líderes comunitários compareceram para agradecer pela pavimentação do ramal, feita pela prefeitura. Ao fazer uso da palavra Tião Bocalom agradeceu a presença de todos e garantiu que em sua gestão a infraestrutura será tratada com prioridade.

“Olha só, eu estou muito feliz, porque, este é um ramal que não é só para produção. Aqui tem uma questão cultural muito forte o Santo Daime é um exemplo, fico feliz em saber que até o Getúlio Gabriel da Costa, filho do senhor Gabriel, líder religioso, veio aqui para participar do evento. Atender as pessoas com aquilo que é o mais importante o direito de ir e vir é fundamental, essas pessoas passaram 30, 40 anos esperando esse asfaltamento, mas agora chegou, graças a Deus. Isso a prefeitura de Rio Branco fez com recurso próprio”, sublinhou Tião Bocalom.

Francisco: "Sou o primeiro morador do ramal, esperei por este benefício por mais de 60 anos e sempre acreditei no Bocalom. Agora a gente pode andar de inverno a verão do jeitinho que ele disse"