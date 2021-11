Ponte sobre o Rio Caeté fica submersa na tarde desta Sexta (26)

-------- Continua depois da Publicidade--------

Infelizmente pra quem acreditava que a ponte “estaqueada” construída sobre o Rio Caeté (que aliás custou uma boa grana aos cofres públicos municipal) iria resolver o problema de quem mora lá e precisa atravessar todos os dias para vir a cidade se enganou mesmo.

Ainda nem chegamos no forte do verão, e a coitada já está sob as águas do velho Caeté, ele não brinca!

Pelo menos nos meios de comunicação aliados do prefeito a promessa era tirar a pobre “Balsa do Jacamin” porque com a ponte acabaria a ladainha dos moradores ter que muitas vezes pagar catraia pra atravessar.

Pois é minha gente! Antes tivesse ficado a velha balsa que subia proporcionalmente junto com o rio.

Bom….. Agora é rezar pro rio não levar a estrutura que custou tão caro ao município. Ao menos isso!