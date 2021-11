Policial Militar do Acre forma em Curso de Operações Especiais no Pará

-------- Continua depois da Publicidade--------

Warllesson Marques, 33 anos, no dia 19 de novembro de 2021, adentrou ao seleto grupo dos “Caveiras” – nome dado aos policiais militares que concluem o Curso de Operações Especiais (COEsp) – do Acre. Na última quinta-feira, 25, após mais de 110 dias de intensos treinamentos, 10 profissionais receberam o tão almejado brevê, durante formatura realizada pela Polícia Militar do Pará (PMPA).

O curso teve 46 policiais militares de vários estados da federação inscritos, posteriormente 30 se tornaram aptos para o início das instruções. Ao final, apenas 10 concluíram a formação: seis da PMPA, dois da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), um da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) e um da Polícia Militar do Acre (PMAC). Entre as instruções recebidas pelos agentes da segurança estão Tiro Policial de Precisão, Paraquedismo Policial, Operações em Altura e Rural, Ações Antibomba, Patrulha em locais de alto rico, entre outros.

O militar, que durante o curso teve dificuldades, principalmente relacionadas ao clima da região paraense e também a perda excessiva de peso, destaca a importância do curso para sua vida profissional. “O curso traz uma gama de conhecimentos importantes não só para a vida policial no serviço, mas também para os momentos de folga, pois trata da questão da sobrevivência do policial de forma geral”, destacou o profissional.

Desde 2009 nas fileiras da PMAC, o 3º sargento W. Marques, lotado no Batalhão de Operações Especiais (BOPE), tem traçado uma carreira profissional de especialização. Em 2017, o mais novo “Caveira” concluía o III Curso de Operações de Choque (COC) da Polícia Militar de Rondônia (PMRO) e começava a atuar na Companhia de Policiamento de Choque (CPChoque), agora ingressa na Companhia de Operações Especiais (COE).

