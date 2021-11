Policial atirou em fãs de Marília Mendonça que tentaram saquear avião da cantora

- Publicidade-

Após a morte de Marília Mendonça, de 26 anos, quatro pessoas tentaram saquear pertences da cantora na aeronave na madrugada de sábado (06) . As pessoas, identificadas como fãs da artista, apenas foram impedidas após um policial atirar balas de borracha contra as mesmas.

A ocorrência foi registrada como tentativa de furto ao avião de Marília Mendonça. No boletim, de acordo com G1, o PM Marcio Pereira da Silva aparece como autor dos disparos. À situação, tinham três agentes de guarda no local. Os mesmos relataram ter visto quatro indivíduos usando lanternas descendo por um morro lateral da cachoeira e tentando acessar a aeronave em busca de objetos.

Os supostos ladrões teriam recebido ordem de parar, todavia, continuaram avançando em direção ao avião. Em resposta a isso, Silva começou a atirar balas de borracha. Nisso, os suspeitos fugiram. Não há informações se os mesmos foram atingidos ou não pelos disparos.

Além de Marília Mendonça, morreram no acidente aéreo o produtor Henrique Ribeiro, o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Jr. e o copiloto Tarciso Pessoa Viana. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e a Polícia Civil de Minas Gerais apuram a causa do acidente.