Policiais pulam muro de casa para resgatar cachorro que estava abandonado, em Formosa; vídeo

Vizinhos disseram que animal estava no local sem ninguém há cerca de um mês. Equipe usou uma corda para conseguir levantar o pit bull e fazer o salvamento.

Policiais pulam muro de casa para resgatar cachorro que estava abandonado, em Formosa

Policiais Civis pularam o muro de uma casa para resgatar um cachorro abandonado, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Vizinhos disseram que o animal estava no local há cerca de um mês.

Os policiais usaram uma escada para conseguir passar pelo muro. Eles suspenderam o cachorro, da raça pit bull, com a ajuda de uma corda e fizeram o resgate.

Os moradores da região disseram que o animal só não morreu de fome porque eles colocavam água e comida para o cachorro com a ajuda de uma corda. Depois de resgatado, o pit bull foi levado para um abrigo. Ele deve ser colocado para adoção.

Os responsáveis pela casa e pelo animal ainda não foram identificados. Eles podem responder pelo crime de maus-tratos.