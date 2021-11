Policiais penais frustram mais um plano de fuga no Complexo Penitenciário de Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) frustraram na manhã desta sexta-feira, 19, mais um plano de fuga de presos no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Se concretizado, dois presos empreenderiam fuga e alcançariam a área externa do presídio.

De acordo com a equipe de plantão, por volta das 11h, durante procedimento de verificação de estrutura na cela 12 do pavilhão C, onde haviam dois presos que cumpriam isolamento preventivo por falta disciplinar, os policiais encontraram o início de um buraco na parede da cela, além de cinco pedaços de ferro, uma corda artesanal e um estilingue também artesanal.

Diante dos fatos, a cela foi desocupada para realização de reparos e os presos foram encaminhados para outra cela.

Um procedimento administrativo será aberto para apuração dos fatos.