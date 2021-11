Polícia prende homem acusado de assaltos

- Publicidade-

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE) concluiu as investigações de roubo com emprego de arma de fogo no qual teve como vítima um motorista de transporte por aplicativo (UBER), no bairro Bosque, ocorrido em 22/11/2020.

A Autoridade Policial presidente das investigações representou pela prisão preventiva do indiciado J. S. C. e foi deferida pela Juíza Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco.

Na manhã desta sexta-feira (05/11/2021), a equipe de investigadores da DCORE logrou êxito em localizar e dar o cumprimento do mandado de prisão preventiva, em desfavor J. S. C., o qual será encaminhado para Unidade Prisional Dr. Francisco de Oliveira Conde e ficará à disposição da justiça.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre