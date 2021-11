Polícia Penal apreende entorpecentes com presos na Unidade Manoel Neri da Silva após visita familiar

- Publicidade-

Os ilícitos foram encontrados no interior das celas dos reeducandos. A revista teve início às 17h00min, logo após os apenados receberem visitas de familiares.

Uma Operação realizada no sábado,06, pela Polícia Penal no presídio Manoel Neri da Silva em Cruzeiro do Sul, através do Grupo Penitenciário de Operações Especiais GPOE e a Equipe Plantonista, resultou na apreensão de 13 (treze) invólucros de entorpecentes no bloco 7, onde estão alojados os presos sentenciados.



Na ocasião, quatro presos foram identificados pela posse dos ilícitos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos legais. Além dos procedimentos criminais, serão abertos procedimentos administrativos para apurar os fatos.