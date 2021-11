Polícia ouve ex-marido de mulher morta a facadas que estava sem a parte de baixo da roupa no Acre

Jacineide foi achada morta no Beco do Bambu sem a parte de baixo da roupa. Testemunhas que estavam em uma oficina próxima do local relataram à Polícia Militar que ouviram a vítima pedindo socorro e a viram correndo com despida com a bermuda nas mãos para o beco. Após alguns passos, a mulher caiu e morreu.

As equipes da PM fizeram buscas pelo local e acharam a bolsa com os pertences da vítima. Ao g1, o delegado responsável pelas investigações, Leonardo Ribeiro, falou que nada foi levado da bolsa da vítima. Por enquanto, segundo o delegado, a polícia não acredita que Jacineide tenha sido vítima de latrocínio – roubo seguido de morte.

“O motivo ainda não temos, não descartamos nada, já ouvimos algumas pessoas durante a manhã só que até o momento nada foi descartado”, explicou.

O delegado acrescentou que ainda não há suspeitos para o crime. Conforme Ribeiro, o ex-marido da vítima alegou que estava em casa no momento do crime e negou envolvimento. O ex-casal não tinha filho e estava separado há cerca de 8 meses.

“Ele negou [envolvimento no crime] e têm pessoas que estavam com ele no momento que afirmam que ele não saiu de casa e estava trabalhando na residência dele. Não vai ser tratado como indiciado no momento. No momento, [foram ouvidas] mais pessoas ligadas ao ex-marido dela mesmo”, complementou.