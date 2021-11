Polícia Militar salva vida de homem que havia sido levado para o “campinho” por faccionados

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta sexta-feira (19), Policiais militares da guarnição GIRO da CPE/6°BPM, de Cruzeiro do Sul, interior do Acre, salvaram a vida de um homem que estava sendo agredido fisicamente por membros de organização criminosa, no bairro Saboeiro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a guarnição teria sido acionada por populares via Centro de Operações Policiais Militares (Copom), pois, homens armados teriam chegado em um carro e obrigado a vítima embarcar dentro do veículo. E se deslocado até uma área de mata do bairro Saboeiro. Ao chegar no local, os militares encontraram o homem parcialmente sem roupas.

O homem informou aos policiais que os criminosos foram avisados via celular, da presença dos militares. Após os tramites legais, a vítima foi levada de volta a sua residência.