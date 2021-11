Polícia Militar realiza apreensões de motos e suspeitos durante feriado na fronteira

- Publicidade-

O Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre realizou neste feriado, vários trabalhos que resultou na prisão de vários suspeitos e apreensão de veículos roubados no lado boliviano, para ser utilizado em crimes no lado brasileiro.



Segundo a comandante, Major Ana Cássia, foram vários trabalhos que resultou na prisão de seis pessoas que estavam atuando em roubos e furtos pela fronteira. independente de feriado ou final de semana, as forças de segurança estão atuando no combate contra o ilícito.

Uma parceria entre as forças de segurança do Acre e de Pando (Bolívia), está sendo possível a apreensão e recuperação de veículos roubados nos dois lados. Algumas já estão sendo restituídas aos donos em pouco tempo.

A Major Ana Cássia destaca a importante participação dos munícipes, no tocante às denuncias, tanto ligando para o número de emergência, de locais onde possa haver ações de meliantes ou produtos suspeitos de roubos, etc.



Todos os detidos no feriado estão a disposição do judiciário e as motos recuperadas, serão entregues aos proprietários tão logo sejam localizados.

Veja vídeo reportagem.

Fonte: O alto Acre