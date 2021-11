Polícia Militar prende homem com espingarda e silenciador de arma de fogo no bairro Tancredo Neves

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma ação eficiente durante patrulhamento de rotina de policiais do grupo Tático do Terceiro Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), resultou na prisão de um homem de 31 anos, com uma espingarda, uma capa tática de colete, entorpecentes e ainda silenciador de arma de fogo. Ação policial ocorreu na tarde desta quarta-feira, 17, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.



Os militares realizavam patrulhamento preventivo, quando avistaram um homem em fundada suspeita. Ao perceber a presença dos PMs, o suspeito empreendeu fuga e adentrou em uma residência abandonada.



No entanto, os policiais pediram apoio de outras guarnições, montaram o cerco policial e entraram na casa. Prenderam o homem e apreenderam uma espingarda com dois cartuchos intactos, um silenciador de arma de fogo, uma capa tática de colete, 93 gramas de cocaína e materiais usados na embalagem e preparação de entorpecentes.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrante (Defla) da capital para serem tomadas as demais medidas cabíveis ao fato.