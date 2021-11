POLICIA MILITAR DO ACRE REALIZA ENTREGA DE BREVÊ DO I CURSO DE JUIZ MILITAR ESTADUAL

- Publicidade-

Foi realizada na manhã desta sexta-feira, 05, na sala do Comando Geral, da Polícia Militar do Acre (PMAC), a entrega dos brevês do I Curso de Juiz Militar Estadual, aos oficiais da corporação e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

O comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes destacou a importância do momento vivido pela corporação: “Nossa corporação está vivendo um período ímpar de capacitação profissional e, assim, aproveito para parabenizá-los por mais essa etapa vencida na carreira”, destacou o coronel.

Estiveram presentes na solenidade, o coronel Luciano Dias Fonseca, subcomandante-geral da PMAC, o major Jamisson Neri, subcorregedor da corporação e oficiais da PMAC e do CBMAC, concludentes do curso.