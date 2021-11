Polícia Militar de Guajará-Am, prende quadrilha que fazia furtos de gado em Cruzeiro do Sul

-------- Continua depois da Publicidade--------

Por volta das 01:40hrs da madrugada desta terça-feira 16, a guarnição de serviço da polícia militar, avistou um veículo SAVEIRO de cor vermelha, com 01 elemento na carroceria e um volume coberto com uma lona, a guarnição saiu acompanhando o mesmo que só parou dentro de sua propriedade, sendo abordado pelos policiais de serviço que viram ali um boi esquartejado, perguntado ao condutor do veículo o senhor Adegilson Silva de Souza 35 anos residente no igarapé grande a procedência daquele animal, o mesmo não explicou com clareza a procedência, perguntado pela GTA (GUIA DE TRANSITO) do animal o mesmo não o apresentou, diante das circunstâncias os mesmos foram conduzidos ao 69° DP para averiguação.

Em conversa com o Antônio José Marçal da Silva de 40 anos residente na comunidade Floresta, um dos integrantes do bando, o mesmo confessou que se tratava de um furto de gado, e indicou a guarnição de serviço o local do fato ocorrido, a guarnição se deslocou até o local com o mesmo e constatou a veracidade das informações conforme consta em videos e fotos dos restos mortais ficado no local, comprovando assim o crime de furto de animal, e foi dado voz de prisão em flagrante delito aos infratores, a guarnição de serviço vendo que o crime havia sido praticado no Estado do Acre, fez a condução dos integrantes da quadrilha, os nacionais Adegilson, Jamilson Silva de Souza, Marcos Lima Mendonça e Antônio José Marçal da Silva, para a delegacia Geral de Polícia de Cruzeiro do Sul Acre, para que fosse tomado os procediementos do flagrante.



MATERIAL APREENDIDO

Uma machada de pequeno porte, um celular motorola de cor preto, um celular Samsung de cor vermelha, um saveiro de cor vermelha, placa NAG 4C61, R$ 150,00 em espécie e um boi esquartejado.





Ainda segundo informações, um dos acusados foi denunciado pelo próprio grupo como sendo líder e um dos vaqueiros do empresário e Ivo Tomé.