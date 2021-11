Polícia Civil retoma projeto social e PC na Escola é apresentado a pais e alunos da Escola Ayrton Sena em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã da ultima quarta-feira, 17.11, a Policia Civil do Acre por meio da Academia de Policia Civil (Acadepol) realizou, após retomada gradual da normalidade em decorrência da pandemia, apresentação do Projeto “PC na Escola” para pais e alunos da Escola Estadual Ayrton Sena da Silva, localizada do bairro Sobral oportunidade em que 20 estudantes da rede pública de ensino foram matriculados para participarem do Projeto.





O PC na Escola é uma iniciativa de cunho social da Polícia Civil, executado por meio da Acadepol com instituições governamentais, como a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Ministério Público do Trabalho (MPT) e 14º Tribunal Regional do Trabalho. Suas atividades, que estavam suspensas em decorrência do período pandêmico, estão sendo retomadas de forma gradual seguindo os protocolos de segurança em saúde.



Estão previstas ainda para este ano duas edições do projeto onde crianças na faixa etária de 8 a 12 anos irão vivenciar o dia a dia da instituição, participar de palestras sobre malefícios do bullying escolar, simulação de uma investigação criminal, visita a uma delegacia, vista ao departamento de Polícia Técnica e realização de atividades lúdicas.

O Projeto tem por princípio aproximar o trabalho da instituição nas comunidades de maior índice de criminalidade, trabalhando no acolhimento e na prevenção, quebrando paradigmas e incentivando nas crianças o respeito às autoridades, tais como pais e professores, as boas práticas baseadas no estudo e bom comportamento, contribuindo assim para se tornarem cidadãos éticos, conscientes de seus direitos e deveres na formação de uma sociedade melhor.

Formando cidadãos conscientes

O PC na Escola tem como missão principal aproximar a segurança pública das escolas e estabelecer maior vínculo com as famílias. Além de conhecer como funciona o trabalho das polícias investigativa e científica, as crianças participam ainda de atividades lúdicas no contraturno escolar, além de palestras que buscam envolver os alunos em ações preventivas e despertar valores cívicos e de cidadania.

O PC na Escola é um projeto que visualiza, sobretudo, atender crianças que se encontram em condições de vulnerabilidade social e tem como principal objetivo atender primeiramente escolas de bairros mais periféricos. É um compromisso social adotado pela instituição Policia Civil, que agora vai além da sua função básica de investigar para trabalhar trata também da parte preventiva.

De acordo com o Delegado-geral de Polícia Civil do Acre, Josemar Moreira Portes, tratar de valores éticos e morais ajuda a subsidiar a formação de caráter e esse é o maior desafio do projeto: “Queremos construir cidadãos que valorizem a pátria e, sobretudo, plantar em cada coração dessas crianças uma semente de paz, de harmonia social para que em futuro bem próximo estejamos colhendo resultados frutíferos dessas ações de hoje”, destacou Portes.

As ações do projeto estão sendo planejadas e executadas de forma gradual respeitando todos os protocolos de segurança em saúde como uso de máscaras e álcool nas mãos mantendo o controle sanitário.