Polícia Civil recupera veículo em território boliviano, fronteira com Plácido de Castro

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Civil no município de Plácido de Castro conseguiu recuperar mais um veículo dentro do território boliviano com restrição de roubo. O carro foi roubado na data de ontem, quarta-feira, 11, de uma residência localizada no Loteamento Novo Horizonte onde um grupo armado de revolver e facão invadiu a residência amarram as vítimas e subtraíram o veículo.

O trabalho investigativo da Polícia Civil contou com apoio da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Policia Nacional Boliviana.

De posse dessas informações, a Polícia Civil de Plácido de Castro, ciente de que a Vila Evo Morales é um dos destinos dos carros roubados no Estado, iniciou os trabalhos investigativos, apurando que um veículo, uma caminhonete marca Fiat, modelo Toro, com as mesmas características do roubado havia cruzado a fronteira.

Montou-se, então, uma operação para recuperar o veículo roubado, da qual participaram a Polícia Boliviana, a PRF e a inteligência da Polícia Militar. Finalmente, após os levantamentos, uma equipe da Polícia Civil ingressou 11 quilômetros pela Carretera que liga a Vila Evo Morales a Vila Santa Rosa, localizou o veículo e o trouxe para o Brasil.

O Delegado que conduziu a operação, Danilo Almeida, ressalta que as ações de resgate de veículos em território boliviano são sempre sensíveis e exigem coordenação, pois a possiblidade de confronto com grupos criminosos fortemente armados é iminente.

A Fiat Toro foi encaminhada à Delegacia de Plácido de Castro, onde, após os procedimentos de praxe, foi entregue ao proprietário.

Galeria de Imagens: