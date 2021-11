Polícia Civil realiza operação no Iapen

- Publicidade-

A Polícia Civil do Acre por meio do Departamento de Investigação Criminal (DEIC), realiza na manhã deste sábado, 6, uma operação no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). A ação policial é coordenada pelo delegado de Polícia Civil, Pedro Paulo Buzzolin.

Até o momento são poucas as informações da ação policial, bem como a motivação para o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão e também de prisão.

A reportagem do Notícias da Hora obteve informações de que até o momento pelo menos um servidor do órgão foi preso pelos policiais civis durante a ação.

Por telefone, o Secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Paulo César dos Santos, confirmou a operação, contudo não deu nenhum detalhe e muito menos a motivação para a ação.

“A operação ainda está em curso e não tenho como passar nenhuma informação, pois ainda não recebi nenhum relatório. O que posso dizer é que é uma operação fruto de investigação de 2017/2018 e com alguns mandados a serem cumpridos”, comentou.

O secretário disse ainda que logo que a operação finalizar será realizada uma coletiva para apresentar os resultados.

“Assim que finalizar, vamos realizar uma coletiva para passar à imprensa os resultados. Se não ocorrer hoje, será na segunda logo cedo”, finalizou.