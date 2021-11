Polícia Civil prende suspeito de ter sido o “cabeça” de assalto com refém em comércio na cidade de Mâncio Lima

- Publicidade-

Na manhã desta quarta-feira, 03, a Polícia Civil prendeu K.D.A.N., 26 anos, suspeito de ter sido o autor intelectual do roubo ocorrido no Comercial Japiim, no dia 11 de outubro na cidade de Mâncio Lima. O roubo seguido de sequestro vitimou o empresário Alem Almeida, a esposa dele Janete Rodrigues, o filho mais novo do casal, além de empregados do Comercial Japiim.

O homem preso hoje é morador da cidade de Mâncio Lima e foi o responsável por fazer o levantamento do local do crime, além de monitorar a rotina diária das vítimas dias antes do ocorrido.

Diante dos elementos de provas colhidos desde o dia do crime, agentes da Polícia Civil de Mâncio Lima conseguiram representar pela prisão preventiva junto ao Poder Judiciário de todos os envolvidos, já tendo prendido três pessoas até aqui.

O suspeito preso hoje é membro de uma organização criminosa e já responde por furto, roubo e porte ilegal de arma de fogo, tendo sido condenado em alguns desses crimes, que somados chegam a quase dez anos de reclusão.

“Esse suspeito preso hoje fez todo o levantamento para o grupo criminoso do Zé Luiz executar o roubo seguido de sequestro aqui em Mâncio Lima. A investigação está em curso e novas prisões poderão ocorrer nos próximos dias”, afirmou o delegado José Obetânio.

Além da prisão de hoje, na semana passado já foram presos por envolvimento nesse crime o motorista de aplicativo Nalisson Lima da Cruz (26 anos) e outro homem identificado por Ceará. Além dos três, outros oito homens participaram da ação, segundo a Polícia Civil e estão sendo procurados.

O bando é liderado por um ex-presidiário, conhecido por Zé Luís, que, segundo a Polícia é considerado foragido pela justiça brasileira e pela Interpol.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre