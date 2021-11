Polícia Civil prende receptora de produtos furtados de loja de materiais elétricos em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil por meio da Delegacia do Tucumã, prendeu em uma residência localizada no bairro Cadeia Velha, uma mulher das iniciais A. C. S. A. , de 18 anos investigada pelo crime de receptação.



Em posse da investigada foi encontrado 03 televisores e 23 peças de fio que haviam sido subtraídas de uma loja de matérias elétricos.

A jovem foi flagranteada por receptação pelos investigadores da Delegacia do Tucumã.

A Investigação referente a um furto num estabelecimento comercial de Rio Branco – furto este ocorrido no dia 12 desse mês.

De acordo com a autoridade policial a investigação segue no intuito de identificar e localizar o paradeiro das pessoas envolvidas no crime e responsabilizá-las pelo delito.

A jovem foi encaminhada a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocada à disposição da justiça.