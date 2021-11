Polícia Civil prende mulher em posse de vários pacotes de cigarros em Senador Guiomard

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta sexta-feira, 12, a Polícia Civil em Senador Guiomard deflagrou operação de cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em alvos relacionados à organização criminosa e tráfico de drogas.

Durante as buscas as equipes de policiais lograram êxito na prisão de uma mulher das iniciais S. A. do N. de 56 anos, em posse de 55 pacotes de cigarros, celulares e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em dinheiro oriundo do tráfico de cigarros. A prisão da mulher ocorreu em uma residência localizada no bairro Democracia. O local era usado para armazenagem do ilícito.

Todo material apreendido será remetido a perícia para análise. A presa foi conduzida à delegacia para procedimento de lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocada à disposição da justiça.

