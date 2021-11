Polícia Civil prende homem em flagrante portando duas armas de fogo, drogas e dinheiro no município do Bujari

- Publicidade-

Na manhã desta quinta-feira, 04, após uma minuciosa investigação de agentes da Polícia Civil, lotados na delegacia do município do Bujari, foi possível retirar de membros de organizações criminosas mais duas armas de fogo, munições, drogas e dinheiro oriundo do tráfico.

Além da apreensão de ativos criminais, a Polícia Civil também prendeu F.P.R., 40 anos, em flagrante delito, por meio do cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão. O homem foi preso na Vila São Tomé, Ramal Espinhara, no município de Bujari.

Após levantamentos feitos pelos investigadores sobre a traficância de drogas e posse irregular de armas de fogo no endereço do investigado, o delegado Bruno Coelho – titular da delegacia do Bujari -, representou junto ao Poder Judiciário pela medida judicial de busca e apreensão.

Na casa do investigado os policiais encontraram 35 trouxinhas de cocaína, 388 gramas de maconha, além de duas armas de fogo municiadas e dinheiro advindo do tráfico de drogas.

O preso já foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça acreana.