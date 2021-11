Polícia Civil prende homem acusado de estuprar filhas gêmeas de 13 anos em Rodrigues Alves

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na tarde de ontem, 24, as Policias Civil e Militar prenderam J.A.D.N., 52 anos, acusado de estupro de vulnerável. O homem, que é morador do Ramal da Branca, Zona Rural de Rodrigues Alves, é investigado pelo estupro de suas duas filhas de 13 anos. As gêmeas sofriam abuso sexual há vários anos, mas só agora o caso foi levado à Polícia.



De acordo com o delegado José Obetânio, que preside o caso, este mesmo homem já teria sido preso no ano de 2004 por ter estuprado a filha mais velha dele. Obetânio disse que nos últimos meses tem aumentado o número de investigados por crimes contra a dignidade sexual.

“Esses crimes sexuais sempre existiram, sendo que na maioria dos casos, os estupradores são pessoas próximas das vítimas. Esse papel da Polícia Judiciária em divulgar essas prisões e dar toda a atenção a esse tipo criminal, tem resultado no encorajamento das vítimas e de familiares, que levam os casos ao conhecimento da Polícia”, disse Obetânio.

O estupro de vulnerável é a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos, com ou sem consentimento; pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não possuem o discernimento necessário para a prática do ato, bem como, por qualquer outra razão, não possa oferecer resistência. A pena é de reclusão, de 8 a 15 anos.

Após a lavratura de auto de prisão em flagrante na delegacia de Rodrigues Alves, o homem foi encaminhado ao presídio Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul, ficando à disposição do Poder Judiciário.