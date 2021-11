Polícia Civil prende foragido da justica em Rondônia

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Civil do Estado do Acre por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa-DHPP efetuou a prisão preventiva do nacional A.W.C.S no feriado de15 de novembro de 2021 – Proclamação da República, na cidade de Porto Velho – Rondônia, no bairro Cristal da Calama – Zona Leste – RO.



A. W. C. F. de 23 anos é o principal suspeito de cometer o crime de homicídio no dia 20 de abril desse ano em Rio Branco e fugir com destino a Porto V logo, capital rondoniense.

A vítima foi identificada como Luiz Saraiva Pereira, 19 anos, morador do bairro Vila Acre que, de acordo com a investigação a motivação do crime é a rivalidade entre organizações criminosas que age naquela região.

O êxito da prisão se deu a partir da integração entre as Delegacias Especializadas em investigação de Homicídios – DHPP e a Delegacia de Combate a Crimes Contra a Vida – DCCV de Rondônia, as quais por meio de seus agentes em união de forças e auxílio no compartilhamento de informações lograram êxito em cumprir Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Vara do Tribunal do Júri.

Destaca-se o apoio imprescindível do Departamento de Polícia da Capital e Interior – DPCI

