Polícia Civil prende foragido da justiça condenado a 12 anos de reclusão em Xapuri

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na manhã desta segunda-feira, 23, a Polícia Civil em Xapuri, prendeu M. da S. B., condenado a 12 anos de reclusão por tráfico de drogas que estava foragido da justiça desde 2017.



As investigações apontaram que o foragido estava vivendo clandestinamente na zona rural do país vizinho Bolívia, e foi preso quando veio ao município de Xapuri na manhã desta terça-feira quando visitava alguns parentes.



Após o cumprimento da ordem de prisão o condenado foi conduzido para a delegacia do município em seguida transferido para o presídio na cidade de Rio Branco-Acre.