Policia Civil prende, em menos de 13 horas, autor de estupro e roubo em Rio Branco

Na madrugada desta terça-feira, 23, a Polícia Civil do Acre prendeu, em flagrante, G. S. D. C., 20 anos, pelos crimes de roubo e estupro (artigos 157 e 213 do Código Penal), ocorridos na manhã do dia anterior (22/11, segunda-feira).

Os investigadores da Delegacia de Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) identificaram, localizaram e prenderam em flagrante o autor do delito em menos de 13 horas.

As diligências realizadas pelos agentes não cessaram desde que tiveram ciência do registro da ocorrência até o momento da prisão.

O autor, naquela manhã, avistou uma loja comercial e, ao observar uma funcionária sozinha dentro do ambiente, anunciou um assalto.

Após subtrair bens do local e da vítima, o indivíduo a constrangeu, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal.

Após a prisão em flagrante, o preso assumiu a autoria e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes – DEFLA, onde ficará à disposição da justiça.