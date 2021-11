Polícia Civil estoura laboratório de secagem de drogas e prende um em flagrante

-------- Continua depois da Publicidade--------

Ao final da tarde desta quinta-feira, 25, a polícia Civil estourou um laboratório de secagem de drogas localizado rodovia AC- 90, Transacreana, Polo Wilson Pinheiro e prendeu E.L.L de 43 anos.

A prisão em flagrante de E.L.L, pelo crime de tráfico de drogas se deu após o cumprimento de mandado de busca e apreensão na zona rural de rio branco.

Foi encontrada na região de mata da chácara, um laboratório artesanal para secagem do entorpecente.

A ação contou ainda com o apoio do Núcleo de Operações com Cães, com o cão Narcos, essencial para a localização do entorpecente que pesou 04 kg de cocaína.

A polícia civil agradece ao Poder Judiciário e Ministério Público pela celeridade na análise do processo, o que possibilitou o sucesso da investigação.

A operação Policial resultou em um prejuízo ao crime de aproximadamente

de R$ 60.500,00 (Sessenta mil e quinhentos reais).

Galeria de Imagens:

Vídeos: