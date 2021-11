Polícia Civil do Acre forma turma no Curso de Operador de Carabina

-------- Continua depois da Publicidade--------

Na última sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Acre, por meio de sua Academia de Polícia (Acadepol) formou mais uma turma no Curso de Operador de Carabina, destinado a 20 policiais e delegados dos municípios de Manoel Urbano e Sena Madureira.

Durante o Curso de Operador de Carabina, com 20 horas/aula, foram ministradas instruções práticas e teóricas voltadas para atividade policial, que proporcionou aos participantes a correta utilização desse armamento tendo como referência princípios básicos adotados pela Organização das Nações Unidas (ONU) para uso da força e da armas de fogo por policiais, de forma a aperfeiçoar o desempenho operacional desses profissionais.

O programa de capacitação continuada da instituição já formou turmas na capital, regionais do Alto e Baixo Acre, e segue no interior com a formação de novas turmas contemplando agora os servidores da regional do Juruá e Purus

Nesta ocasião foi formada a 16ª turma, somando-se as outras, alcançando um quantitativo de mais de 250 policiais capacitados.

O curso está dentro do cronograma de capacitação continuada da Polícia Civil seguindo diretrizes da atual gestão que prioriza o nivelamento do conhecimento de todo efetivo.