Polícia Civil deflagra Operação “Combustol” e prende dois por desvio de combustível em Sena Madureira

Nas primeiras horas desta terça-feira, 30, a Polícia Civil do Estado do Acre deu cumprimento a duas Ordens de Prisão durante a operação “Combustol” que investiga desvio de combustível na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo – SEMSUR no município de Sena Madureira, localizada a margem da BR-364, 144 km distante da capital.

Durante o cumprimento dos mandados foram presos J.C.A., 40 anos e J.S. de 36 anos apontados na investigação como os responsáveis pelo desvio de combustível, entre os dias 08.10.2021 e 16.10.2021, o que ficou evidenciado o desvio de aproximadamente 500 (quinhentos) litros de óleo diesel.

A investigação também colheu elementos onde apontou que cada 100 (cem) litros do combustível eram comercializados ao valor médio de R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor esse que era rateado de maneira igualitária entre os acusados.

Durante a operação foi realizada a busca no escritório da SEMSUR e no posto de abastecimento, local onde era fornecido o combustível, onde foram arrecadados documentos, computadores e outras provas que servirão para subsidiar o inquérito policial investigativo.

Ainda de acordo com a investigação a pratica criminosa de desvio de combustível já vinha acontecendo há pelo menos 24 meses e mais pessoas já estão sendo investigadas pela participação efetiva no crime.