Polícia Civil apreende menor em posse de cocaína em Xapuri

Na manhã desta terça-feira, 30 de novembro de 2021, a Polícia Civil município no Xapuri, apreenderam em flagrante o adolescente G.M.F de 17 anos, que vinha fazendo comércio de drogas na cidade de Xapuri.



Em posse do menor os policiais encontraram 20 trouxinhas de cocaína prontas para ser comercializadas.



De acordo com as investigações o adolescente pertence a um grupo de jovens suspeitos de cometerem diversos atos infracionais análogos a crimes na cidade como roubos, furtos e tráfico de drogas.