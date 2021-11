Policia Civil anuncia transferência da Delegacia de Flagrantes para a Cidade do Povo

-------- Continua depois da Publicidade--------

A transferência do atendimento da Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para a Delegacia da Cidade do Povo ocorreu na manhã desta terça-feira, 23, e está dentro do cronograma de reforma e ampliação de unidades de Policia Civil da capital e do interior.

A mudança ocorre após aprovação do projeto de reforma e ampliação do prédio próprio da DEFLA com prazo de conclusão previsto para 45 dias.

Esta previsto no projeto arquitetônico espaços específicos para as vítimas, ampliação do balcão de atendimento como também espaços para receber as ocorrências, tanto da Policia Militar quanto da própria Policia Civil com salas mais amplas para acomodar delegados, escrivães e agentes e militares para desenvolver trabalho de lavraturas de auto de prisão em flagrante.

A Polícia Civil também informa que a Divisão Especializada em Investigação Criminal (DEIC) que funciona no bairro Cadeia Velha continua com atendimento 24 horas com registro de ocorrências sem que a população tenha nenhum prejuízo.

A Delegacia Online da Polícia Civil segue como uma alternativa para registros de ocorrências via internet, podendo ser acessada até mesmo pelo celular.

O serviço online é mais uma opção à disposição da sociedade acessada pelo endereço eletrônico https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/ O cidadão pode usufruir os serviços de registro de furtos, de extravio de documentos ou de objetos, de desaparecimento e localização de pessoas, além de efetuar denúncias anônimas.

Como forma de facilitar ainda mais acesso a DEFLA, um requerimento de linha de ônibus para atender especificamente a demanda da delegacia foi formulado e encaminhado a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBTRANS.

O principal objetivo da reforma é poder continuar com a oferta de serviço de excelência ao qual desenvolve e proporciona ao usuário espaços adequados para atendimento a população com salas especiais.

A DEFLA irá funcionar na Delegacia da Cidade do Povo por um prazo de 45 dias e, ao término da reforma, voltará a funcionar no antigo endereço.