Polícia apreende nota de R$ 420 com adolescente no ES

A nota foi apreendida com um adolescente durante uma operação da Polícia Militar (PM) em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nessa terça-feira (24) .

Uma cédula de R$ 420, com desenho do bicho-preguiça e maconha, foi apreendida com um adolescente durante uma abordagem da Polícia Militar (PM) em Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (23).

O adolescente foi encaminhado à Polícia Civil. O delegado Willian Dobrovosk da Delegacia de Polícia (DP) de Nova Venécia, disse que, no caso da cédula, não há crime. Como a nota não existe, ela não se caracteriza como falsificação.

O delegado informou que a nota faz referência ao consumo de maconha, mas que nenhum entorpecente foi encontrado com o adolescente.

O adolescente foi liberado e o caso encaminhado ao Ministério Público Estadual do Espírito Santo (MPE-ES).



Outro caso

Em Minas Gerais, um idoso, de 75 anos, recebeu uma nota falsa de R$ 420 como pagamento de um empréstimo em Unaí (MG). Como a dívida era de R$ 100, o homem também devolveu R$ 320 de troco ao golpista.

A cédula usada para enganar a vítima foi lançada por um empresa de vestuário e era distribuída como brinde para clientes.



