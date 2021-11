Polícia apreende 44 munições em residência no bairro Boca da Alemanha em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

Policias militares da (Rondas ostensiva Tático móvel) ROTAM, de Cruzeiro do Sul, apreenderam 44 munições em uma residência no bairro Boca da Alemanha, na sexta-feira, 03.

Os militares realizavam patrulhamento pelo bairro Boca da Alemanha, onde tinham informações que membros de organizações criminosas teriam soltado fogos para homenagear os mortos de facções. Com base nos informes, os policiais avistaram uma casa com algumas caixas de fogos e solicitaram a presença do proprietário, ele se apresentou e autorizou a presença da guarnição em sua residência. Após busca domiciliar, a equipe policial encontrou em um dos cômodos 44 munições de calibre .22, na ação duas pessoas foram conduzidas.

Os policiais encaminharam os envolvidos a delegacia, juntamente com as munições apreendidas, para que fossem tomadas as providências cabíveis.