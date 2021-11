Polêmica na Corte; Humorista afirma que beijou o Príncipe Harry

- Publicidade-

O Príncipe Harry se envolveu em mais uma polêmica. O ator e humorista Paddy McGuinnes revelou em seu livro detalhes de uma noite com o herdeiro da família Real.

O ator Paddy McGuinnes afirmou já ter dançado de “rosto colado” com o príncipe Harry e beijado o marido de Meghan Markle, a duquesa da Corte, durante uma noite de farra e bebedeira na companhia de outros famosos.

A revelação polêmica é descrita em um livro autobiográfico que o comediante lançou recentemente, “My Life”, ele destaca detalhes e recorda tudo que aconteceu na discoteca londrina em junho de 2016. “Dizer que estávamos a dançar perto era um eufemismo – os nossos peitos estavam a tocar-se”, começou a revelar. “Começou a tirar-me a camisa. Então, agora, estou em tronco nu, uma garrafa de cerveja em cada mão, a dançar com o príncipe Harry”, continuou.

“Terminamos de dançar e, enquanto todos gritavam, abraçamo-nos e ele deu-me um beijo na boca”, complmentou Paddy, comentando que no local estavam presentes muitas figuras públicas, como atores e ex-jogadores da seleção inglesa. Segundo o ator, o beijo entre eles deixou todos espantados e que em seguida o Príncipe Harry se retirou da discoteca às pressas. McGuinnes diz que o neto da Rainha Elizabeth começou a ser considerado uma “lenda absoluta” por conta de seu comportamento em festas.

O beijo polêmico ocorreu durante uma festa organizada por outro comediante, Jack Whitehall, na boate Jak’s, em Chelsea, um dos pontos principais de Londres. Paddy McGuinnes que é casado com a modelo Christine McGuinnes, comenta que, após finalizarem a dança, eles se abraçaram enquanto os outros convidados aplaudiam e gritavam muito pela cena vista por muitos.

Por fim, Paddy McGuinnes revela também em seu livro que, algum tempo depois, o Príncipe Harry enviou uma mensagem à pessoa que os apresentou na festa, Jack Whitehall, e o agradeceu pela noite.

Não é a primeira vez que um dos membros da família real tem seu nome envolvido em polêmica. Em 2004 o Príncipe ganhou o apelido de “Harry Potty”, por conta de uma briga com um paparazzi. O neto da Rainha Elizabeth perdeu a paciência com o fotógrafo que seguiu seus passos, e o atacou fisicamente, machucando seu lábio. Ele precisou ser contido e foi fotografado com o rosto todo vermelho de raiva.

Fonte: R7