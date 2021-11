PMAC prende casal de assaltantes e recupera objetos em Rio Branco

-------- Continua depois da Publicidade--------

Policiais militares prenderam, na tarde desta quinta-feira, 18, um casal que há poucas horas havia assaltado uma distribuidora, no bairro Montanhês, na periferia de Rio Branco. Com eles foram apreendidos uma arma de fogo, uma motocicleta e dinheiro, além de diversos objetos provenientes do roubo.

Segundo a guarnição de serviço, uma das vítimas havia relatado ao COPOM via 190 que havia sido assaltada, junto a seu irmão dentro de sua distribuidora. Um homem e uma mulher em uma moto invadiram o local e anunciaram o roubo com uma arma de fogo, fugindo em seguida com diversos pertences da família.



Com as informações, uma guarnição abordou um casal que trafegava em uma motocicleta, com as caracteristicas semelhantes as descritas pelas vítimas. Com o homem os policiais encontraram uma arma de fogo tipo escopeta, e com a mulher, que já era foragida da Justiça, foi encontrado diversos objetos, entre eles aparelhos de telefone celular.



A motocicleta, que também havia sido roubada, foi entregue na delegacia junto com a arma e aos demais objetos apreendidos. O casal deverá responder pelos crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação.