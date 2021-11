PMAC emite nota sobre caso envolvendo sargentos da corporação e acadêmico de medicina

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Polícia Militar do Acre emitiu uma nota sobre o caso do sargento Erisson Nery, que faz parte do trisal com a sargento Alba Radine e a administradora Darlene Oliveira. Nery está sendo acusado de efetuar, pelo menos, dois tiros em um estudante de medicina, identificado por Flávio Endres, na madrugada deste domingo, 28, no bar conhecido como QGiv, em Epitaciolândia (AC).

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Sobre os fatos envolvendo os policiais militares Sargento Erisson Nery e Sargento Alda Radine, no município de Epitaciolândia, na noite deste sábado, 27, a Polícia Militar do Acre (PMAC) informa que está apurando disciplinarmente os fatos e tomará as medidas disciplinares pertinentes e que a apuração criminal caberá à Polícia Civil.

Esclarece que até o presente momento o policial militar Sargento Erisson Nery ainda não foi localizado, nem tampouco se apresentou, no entanto a PM continua em diligências com o fim de localizá-lo.

A instituição reafirma que não compactua com ações que firam as normas legais ou que contrariam os valores castrenses seguidos pela corporação ao longo de sua história.

Atitudes tomadas por quaisquer membros da corporação no âmbito de suas vidas privadas não refletem no posicionamento institucional, e devem ser apuradas à luz do que determina a legislação.

Rio Branco-AC, 28 de novembro de 2021.

Paulo César Gomes da Silva – Coronel PM

Comandante-Geral da PMAC