PM detém homem trafegando moto roubada na Bolívia que pode ter sido usada em assaltos na fronteira

Uma guarnição da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, desconfiou uma atitude de um homem que estava trafegando em uma moto na Avenida Rui Lino, centro de Brasiléia, por volta das 13 horas desta sexta-feira, dia 19.

O suspeito ao avistar a viatura, o homem realizou um retorno que chamou atenção dos policiais que passaram a acompanhar o motociclista. Quando resolveram abordar, o homem se defendeu dizendo que não tem CNH, motivo esse que tentou se afastar da viatura.

Além de não possuir habilitação, a moto tem as mesmas características do veículo que vem sendo usado em assaltos pela fronteira nos últimos dias. Para piorar ainda mais, os policiais ficaram sabendo que a moto tem restrição de roubo no lado boliviano, após contato com as autoridades bolivianas.

Diante de tantas infrações, B. O. S., de 20 anos, disse que havia comprado a moto de terceiro, foi detido por receptação e conduzido para a delegacia de Brasiléia juntamente com o veículo, onde ficou à disposição do delegado plantonista, que iria realizar os procedimentos de praxe em relação ao caso.