PIT STOP: Trio que fazia arrastão na Floresta foi preso em flagrante pelo GIRO em estacionamento de supermercado

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) através da Cia GIRO, na tarde desta segunda-feira, 01, estava em patrulhamento pelo Bairro Floresta, quando copiou via rádio que um Toyota Etios Branco, Placa QWM 4C63, estaria efetuando roubos nas redondeza.

As equipes ALFA E BRAVO realizaram buscas e encontram o suposto veículo no estacionamento de um grande supermercado na floresta.

Ao realizar buscas pessoais e veicular, foi encontrado os autores com as mesmas características informadas via copom, sendo feito reconhecimento por parte das vítimas no local.

Pelo menos, oito vítimas reconheceram os assaltantes.

Os três assaltantes já tem passagem por tentativa de homicídio, roubo e trágico de drogas.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao trio, sendo algemados por fundado receio de fuga, sendo encaminhados a Delegacia de Flagrantes.