Petecão diz que o governo Gladson tem sido um “desastre” e dispara: “vou ganhar a eleição!”

O senador Sérgio Petecão (PSD) afirmou nesta terça-feira, dia 02, que o governo de Gladson Cameli (PP) tem sido um “desastre”, e que vai ganhar a eleição em 2022, quando pretende concorrer ao governo do Acre para substituir o progressista. Petecão também alerta que não há chances de desistir da vontade de se candidatar.

“Eu não vejo nenhum acerto [na gestão do Gladson]. O governo tem sido um desastre. Escreve o que eu estou dizendo, para você me cobrar: ‘eu vou ganhar a eleição’”, acredita o senador ao conversar com o jornalista Itaan Arruda, no programa Gazeta Entrevista.

Petecão destaca que tem andado os municípios acreanos e já está preparando um plano de governo com a equipe que está em campo. Além disso, diz que a experiência como presidente por quatro mandatos da Assembleia Legislativa do Acre, e ainda o cargo de 1º Secretário do Senado Federal, este último para administrar um orçamento de R$ 3 bilhões, o credenciam para concorrer à cadeira de governador do estado acreano.