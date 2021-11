Petecão desmente população e diz que não falta remédio nos postos de saúde de Rio Branco

- Publicidade-

O senador Sérgio Petecão (PSD) desmentiu a população nesta terça-feira, dia 02, ao afirmar que não há falta de medicamentos básicos como “AS”, nas farmácias dos postos de saúde de Rio Branco. A reclamação tem sido manchete da imprensa e pauta na Câmara Municipal de Rio Branco. A declaração foi dada durante o Gazeta Entrevista, na TV Gazeta.

“Não hã falta de remédio. Vamos visitar as unidades comigo e vamos primeiro ali no Vila Ivonete. Nomeia em que o Bocalom der uma derrapada, eu sou o primeiro a criticar ele”, afirmou o senador ao defender a gestão de Tião Bocalom, que encerrou 10 meses em meio à uma onda de críticas. Cameli também classificou o governo de Gladson Cameli (PP) voto um “desastre”.

“Eu não vejo nenhum acerto [na gestão do Gladson]. O governo tem sido um desastre. Escreve o que eu estou dizendo, para você me cobrar: ‘eu vou ganhar a eleição’”, acredita o senador ao conversar com o jornalista Itaan Arruda, no programa Gazeta Entrevista.

Petecão destaca que tem andado os municípios acreanos e já está preparando um plano de governo com a equipe que está em campo. Além disso, diz que a experiência como presidente por quatro mandatos da Assembleia Legislativa do Acre, e ainda o cargo de 1º Secretário do Senado Federal, este último para administrar um orçamento de R$ 3 bilhões, o credenciam para concorrer à cadeira de governador do estado acreano.