Perseguição da PM a suspeitos termina com um morto e dois feridos na BR-101

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após uma perseguição policial, por volta das 18h30 no km 130,8 da BR 101 em Escada.

Segundo informações da Policia Rodoviária Federal (PRF) , O motorista de um carro estava fugindo de uma abordagem do BEPI, quando perdeu o controle do veículo e capotou. Um ocupante do carro faleceu e dois ficaram feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Regional de Escada, sendo um deles posteriormente transferido ao Hospital Dom Hélder, no Cabo de Santo Agostinho

Foram apreendidos um revólver calibre .38, uma espingarda tipo soca soca, cinco munições calibre .38, três aparelhos celulares, um facão e um veículo. A ocorrência foi encaminhada para a DP de Vitória de Santo Antão para serem tomadas as medidas legais cabíveis.

Além da PRF, a PM, o SAMU e a Polícia Civil estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.