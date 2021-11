Perpétua garante apoio para construir ponte de Rodrigues Alves: “Precisamos nos unir e fazer, porque quem podia resolver, não resolveu”

- Publicidade-

A deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) garantiu apoio para a construção da Ponte sobre o Rio Juruá, que liga Cruzeiro do sul a Rodrigues Alves. A parlamentar participou nesta sexta-feira, 5, de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

A audiência contou com a presença de vereadores de Rodrigues Alves, deputados estaduais, superintendente do DNIT e demais parlamentares federais.

Perpétua lembrou que a construção da ponte foi um compromisso assumido pelo governador Gladson Cameli, que “virou promessa não cumprida”.

“Não dá pra brincar com o sonho de toda uma população, enganando as pessoas. Eu lamento muito que vocês estejam aqui porque eu participei de governos que fizeram praticamente todas as pontes do Acre. Eu esperava que o governador me chamasse, juntamente com toda a bancada, fôssemos ao presidente da República e pedíssemos o dinheiro para a ponte. Porque é isso que um governo faz”.

A parlamentar diz ter ficado surpresa ao saber que a construção da ponte não estava incluída no Orçamento da União, já que o relator do orçamento é o senador do Acre, Marcio Bittar.

“Ele diz ter 1 bilhão e 400 milhões pro Acre. Retirar 150 milhões desse valor, pra construir a ponte, não custa nada”.

E acrescentou: “Já que quem podia fazer e não resolver, não resolveu, nós vamos nos juntar e resolver. Tenham certeza do meu compromisso, estarei junto na decisão que a bancada do Acre tomar”, disse.