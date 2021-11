PERIGO: Sargento da PM abate pit bull que invadiu residência e atacou cachorro

-------- Continua depois da Publicidade--------

No local, o homem resgatou os outros dois pit bulls dele. A Polícia Militar registrou a ocorrência como omissão de cautela e o empresário deverá responder em liberdade.

Um cachorro da raça pit bull foi abatido a tiro por um sargento da Polícia Militar após atacar e matar um cão vira-lata nesta tarde de domingo (28) na Rua João Goulart, bairro São João Bosco, em Porto Velho (RO).

Conforme o Rondoniaovivo apurou, três pit bulls teriam conseguido se soltar de uma residência nas proximidades. Os animais que pertencem a um empresário de 35 anos transitaram pela Avenida Abunã e na sequência invadiram uma residência.

Um dos pit bulls acabou matando o cão. A dona do animal vira-lata ficou acuada dentro de casa junto com a filha (criança) enquanto os três pit bulls permaneciam no quintal.

A mulher telefonou para um cunhado que é policial e o homem foi ao local. O militar teve de abater a tiros um dos cachorros que atacava o vira-lata.

Logo depois, a Polícia Militar foi acionada e o dono dos animais soltos chegou ao local. Ele informou que por um descuido os cães se soltaram.

No local, o homem resgatou os outros dois pit bulls dele. A Polícia Militar registrou a ocorrência como omissão de cautela e o empresário deverá responder em liberdade.