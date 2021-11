PERIGO: Criança sozinha é resgatada pela PM no 2° andar de apartamento

-------- Continua depois da Publicidade--------

A chave do apartamento foi encontrada escondida próximo do apartamento.

A ocorrência de abandono de incapaz foi registrada na manhã desta terça-feira (30) por uma equipe da Polícia Militar no condomínio popular Cidade de Todos III, na zona Leste da capital de Rondônia.

Uma criança de quatro anos foi encontrada sozinha em casa. Vizinhos acionaram a Polícia Militar que foi ao local e encontrou a e menina na janela do apartamento que fica no segundo andar e não tem proteção.

Os vizinhos contaram que a mãe da menina tinha saído para trabalhar e os policiais não conseguiram contato com a mulher. A chave do apartamento foi encontrada escondida próximo do apartamento após informações repassadas pelos vizinhos.

Os policiais então fizeram o resgate da criança que foi encaminhada para o Centro Integrado Materno Infantil e ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar.