PERDEU O CONTROLE: Médica capota carro com duas crianças e babá na BR-319

-------- Continua depois da Publicidade--------

Uma médica de Chupinguaia (RO), que viajava com duas crianças e a babá, sobreviveu após capotar o carro que dirigia na manhã da última terça (23). Imagens do acidente foram enviadas ao Folha do Sul.

A reportagem buscou informações oficiais e apurou que a médica Jéssica Tainá de Freitas, 29 anos, perdeu o controle da direção numa curva da RP-391, que liga a cidade à BR-364, quando saía da “Capital do Boi”, a menos de 2 km da área urbana.

Todos os ocupantes do veículo receberam atendimento médico e serão encaminhados para um hospital de outra cidade. Das duas crianças acidentadas, cujas idades não foram divulgadas, uma se queixa de dor no peito

Jéssica, atua no programa “Mais Médicos” há cerca de dois anos na rede municipal de saúde de Chupinguaia.