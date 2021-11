Pelo segundo ano seguido, Correios de Cruzeiro do Sul não terá campanha Papai Noel

-------- Continua depois da Publicidade--------

A agência dos Correios em Cruzeiro do Sul não aderiu à Campanha Papai Noel, onde as crianças pedem por meio de cartas os presentes ao bom velhinho e são atendidas por pessoas que apadrinham os pedidos. O gerente da Agência dos Correios de Cruzeiro, Airton Pessoa, não informou o motivo da não adesão à campanha, que já tem mais de 30 anos no Brasil.

No ano passado, também não houve participação dos Correios de Cruzeiro do Sul na Campanha. Em 2019, o governador Gladson Cameli apadrinhou centenas de cartas de crianças do Bairro Miritizal.

A assessora de comunicação dos Correios no Acre e coordenadora da campanha ,Tatiane de Castro Lima, explica que cada gerência dos Correios do interior pode aderir ou não à Campanha. “É uma campanha que dá muito trabalho e dependendo da disponibilidade, as agências podem optar por não aderir”, relata.

Em Rio Branco, a campanha foi lançada na última sexta feira, 19, e prossegue até 17 de dezembro. A instituição já recebeu mais de 1.500 cartas só de crianças das escolas municipais da capital. Os presentes são entregues em escolas de bairros carentes.