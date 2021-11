Pelo décimo primeiro mês seguido Prefeitura de Rio Branco paga os servidores até dia 25

-------- Continua depois da Publicidade--------

A Prefeitura de Rio Branco anunciou nesta terça-feira, 23, que o pagamento do mês de novembro do funcionalismo público municipal estará na conta na quinta-feira, 25. Desde janeiro, quando assumiu, o prefeito Tião Bocalom, passou a pagar os servidores municipais sempre até o dia 25 de cada mês.

Pelo décimo primeiro mês seguido a determinação do prefeito em pagar os colaboradores em dia, tem sido cumprida. “O pagamento dos salários em dia faz parte da política de valorização dos servidores implementada desde o início da atual gestão municipal e da promessa do prefeito Tião Bocalom de proporcionar dignidade aos colaboradores”, explicou o secretário Municipal de Finanças, Cid Ferreira.

“É importante salientar ainda que, quando o dia 25 cai em final de semana ou feriado, o pagamento é antecipado”, concluiu Cid.

Com o pagamento dos salários dos servidores, o Município injetará pouco mais de R$ 29 milhões, fortalecendo os trabalhadores e os setores da indústria, do comércio e de serviços, que ainda se recuperam neste período de pandemia do novo coronavírus.