PAU QUE BATE EM CHICO TAMBÉM BATE EM FRANCISCO: Vereadores querem que Ponto Eletrônico seja para todos os trabalhadores em Saúde e não apenas para um grupo

Após publicação de decreto no último dia 2 de Setembro, sobre o ponto eletrônico dos Servidores da Saúde, na Sessão de hoje da Câmara Municipal de Rio Branco, os vereadores questionaram a falta do “princípio da isonomia”. Em outras palavras, que o decreto seja cumprido por todos os trabalhadores em saúde e não apenas para um grupo, deixando aqueles com cargos “maiores” de fora da obrigação de bater o ponto.

“O decreto institui o sistema de controle de frequência por meio de ponto eletrônico no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal e dá outras providências”

De acordo com o Vereador Adailton Cruz, “o Paragrafo 4°, do art. 2°, retira dos procuradores do município, dos administradores, coordenadores e políticos a obrigatoriedade de registrar o ponto.”

“…se for instituído da forma que está, vai trazer mais prejuízo para aquele trabalhador que não tem hoje a estrutura para registrar o ponto…” esclarece o vereador Adailton Cruz.

Veja o vídeo: